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9:32, 31 октября 2019 197
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Шестилетняя рязанка претендует на титул самой красивой девочки России

Шестилетняя рязанка претендует на титул самой красивой девочки России

Шестилетняя рязанка Вероника Самойлова претендует на титул самой красивой девочки России. Об этом RZN.info рассказала ее мать.

Вероника с трех лет занимается вокалом в детском музыкальном театре «Созвездие добра» и является лауреатом многих международных вокальных конкурсов.

«В конкурсе „Самая красивая девочка России“ участвует в первый раз, Вероничке очень хочется попробовать себя в модельном деле! Этот конкурс еще неизведанный для нее!» — отметила мать девочки.

Напомним, в этом конкурсе участвуют две двухлетние и пятилетняя рязанки.


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