Шестилетняя рязанка претендует на титул самой красивой девочки России

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Шестилетняя рязанка Вероника Самойлова претендует на титул самой красивой девочки России. Об этом RZN.info рассказала ее мать.
Вероника с трех лет занимается вокалом в детском музыкальном театре «Созвездие добра» и является лауреатом многих международных вокальных конкурсов.
«В конкурсе „Самая красивая девочка России“ участвует в первый раз, Вероничке очень хочется попробовать себя в модельном деле! Этот конкурс еще неизведанный для нее!» — отметила мать девочки.
Напомним, в этом конкурсе участвуют
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