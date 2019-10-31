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11:31, 31 октября 2019 58

«Сервис Лидер» предложил рязанцам скидку на шиномонтаж

«Сервис Лидер» предложил рязанцам скидку на шиномонтаж

Сервисный центр «Сервис Лидер» предложил рязанцам скидку на шиномонтаж. Воспользоваться услугой по цене от 1 200 рублей можно до 31 декабря.

«Мы используем в работе только профессиональное шиномонтажное оборудование», — отметили представители центра.

При шиномонтаже рязанцы получат:

  • мойку колес в подарок

  • выгоду 50% на работу при замене колодок, приобретенных в сервисном центре «Сервис Лидер«;

  • сезонное хранение колес за 1 500 руб.

Получить более подробную информацию можно по телефону: +7 (4912) 502-550. Адрес сервисного центра «Сервис Лидер»: Московское шоссе, 65 В (рядом с ТЦ «М5-Молл».

Предложение действует в сервисном центре «Сервис Лидер» с 23 октября по 31 декабря 2019 года. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (статья 473 ГК РФ). Подробности по телефону +7 4912 502-550 и у мастера-приемщика сервисного цента.


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