Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:57, 31 октября 2019 317
 0    0

Из Рязани до Солотчи пустят четыре автобуса

Из Рязани до Солотчи пустят четыре автобуса

Фото: Администрация Рязани

С 1 ноября из Рязани до Солотчи пустят четыре автобуса №22. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Они будут останавливаться на следующих остановках: Театральная площадь, Городская больница №4, улица Грибоедова, (в обратном направлении улица Есенина, дом 4), (в прямом направлении ТЦ «Круиз»), Турбаза, село Давыдово, Площадь (поселок Солотча), Дом-музей Пожалостина, Школа (поселок Солотча), Санаторий «Старица».

Время отправления:

  • Театральная площадь (ежедневно до санатория Старица): 4:55; 5:50; 6:18; 6:45; 7:12; 7:40; 8:08; 9:02; 9:28; 10:15; 10:50; 11:18; 11:41; 12:05; 12:40; 13:31; 13:35; 14:40; 15:11; 15:43; 16:09; 16:35; 17:01; 17:33; 18:02; 19:00; 19:58; 20:50; 21:38.
  • Санаторий Старица (ежедневно до Театральной площади): 5:50; 6:45; 7:13; 7:40; 8:07; 8:35; 9:03; 9:57; 10:23; 11:10; 11:45; 12:13; 12:36; 13:00; 13:35; 14:26; 14:48; 15:35; 16:06; 16:38; 17:04; 17:30; 17:56; 18:28; 18:57; 19:55; 20:43; 21:45; 22:23.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 5 795
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 7 399
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 6 154
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
8:39, 24 октября 2019 3 108
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
15:06, 22 октября 2019 2 871
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум