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Фото: Администрация Рязани
С 1 ноября из Рязани до Солотчи пустят четыре автобуса №22. Об этом сообщил
Они будут останавливаться на следующих остановках: Театральная площадь, Городская больница №4, улица Грибоедова, (в обратном направлении улица Есенина, дом 4), (в прямом направлении ТЦ «Круиз»), Турбаза, село Давыдово, Площадь (поселок Солотча), Дом-музей Пожалостина, Школа (поселок Солотча), Санаторий «Старица».
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.