Рязанец засудил организацию за поврежденный от пожара автомобиль

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Рязанский районный суд рассмотрел дело по исковому заявлению к ООО «Пластиковые технологии» о взыскании материального ущерба от пожара. Об этом сообщил
Истец заявил, что в ноябре 2018 года в производственном цехе № 2 по адресу: улица Южный промузел, дом №6, строение 5, произошел пожар. От возгорания повредился автомобиль, принадлежащий истцу, который стоял около места пожара.
Проверка установила, что в производственном цех, где произошло возгорание, занимался хранением, транспортировкой, розливом и перекачкой жидкости для розжига.
На судебное заседание представитель ответчика не явился и не представил доказательств отсутствия вины в причинении ущерба.
Согласно заключению специалиста, причиной пожара могло стать воспламенение «паровоздушной смеси неустановленной легковоспламеняющейся жидкости от источника зажигания».
Суд решил удовлетворить требования истца и взыскать с ООО «Пластиковые технологии» в пользу истца материальный ущерб, расходы по оплате услуг представителя, а также расходы по оплате государственной пошлины.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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