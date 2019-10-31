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12:11, 31 октября 2019 194
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Рязанец засудил организацию за поврежденный от пожара автомобиль

Рязанец засудил организацию за поврежденный от пожара автомобиль

Рязанский районный суд рассмотрел дело по исковому заявлению к ООО «Пластиковые технологии» о взыскании материального ущерба от пожара. Об этом сообщил сайт райсуда.

Истец заявил, что в ноябре 2018 года в производственном цехе № 2 по адресу: улица Южный промузел, дом №6, строение 5, произошел пожар. От возгорания повредился автомобиль, принадлежащий истцу, который стоял около места пожара.

Проверка установила, что в производственном цех, где произошло возгорание, занимался хранением, транспортировкой, розливом и перекачкой жидкости для розжига.

На судебное заседание представитель ответчика не явился и не представил доказательств отсутствия вины в причинении ущерба.

Согласно заключению специалиста, причиной пожара могло стать воспламенение «паровоздушной смеси неустановленной легковоспламеняющейся жидкости от источника зажигания».

Суд решил удовлетворить требования истца и взыскать с ООО «Пластиковые технологии» в пользу истца материальный ущерб, расходы по оплате услуг представителя, а также расходы по оплате государственной пошлины.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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