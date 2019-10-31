Рязанцу с раком прямой кишки удалили часть печени

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В рязанском онкологическом диспансере впервые провели лапароскопическую операцию на прямой кишке с удалением левой части печени. Об этом сообщили в
У 71-летнего пациента диагностировали злокачественное новообразование прямой кишки с опухолевым порождением печени.
«Это обширная операция, которая ранее проводилась только открытым способом. Хирургическое вмешательство проведено именно лапароскопическим путем с минимальной кровопотерей, в результате чего не потребовалось переливание крови», — рассказал врач-онколог Сергей Мерцалов.
По его словам, операцию в диспансере провели впервые.
«Это стало возможным, благодаря новому ультразвуковому электрохирургическому генератору, приобретенному в рамках нацпроекта «Здравоохранение», — уточнил главврач онкоцентра Михаил Рязанцев.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →На Куйбышевском шоссе закрыли подпольное казино
Компания «Русская кожа» запустила кожевенный завод в Алтайском крае. Цель проекта — освоить сибирский рынок кожевенного сырья и создать плацдарм для экспансии в Юго-Восточную Азию.