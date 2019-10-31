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12:54, 31 октября 2019 98
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Проект строительства школы в Лесопарке отправили на доработку

Проект строительства школы в Лесопарке отправили на доработку

Проект строительства школы в Лесопарке отправили на доработку. Об этом в четверг, 31 октября, журналистам сообщил председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Сергей Дейнего.

По его словам, по итогам обсуждения проекта с представителями мэрии и общественниками вопрос отправили на доработку.

Одной из причин стал документ зон охраны памятников истории и культуры Рязани от 1986 года.

По версии правозащитников, участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта и зоне регулирования насаждений и сооружений и строительство там запрещено.

«Доработать проект следует до ближайшей думы, иначе заявка на строительство школы будет подана для другой площадки. Это уже будет не район Кальное», — отметил Дейнего.

Напомним, депутаты исключили вопрос из повестки дня.

Ранее мэрия отказалась от возведения школы на месте ручья Быстрец и вернулась к идее строительства в Лесопарке.

Для этого участок площадью 2,7 га планировали перевести из лесной зоны в зону для строительства школ.

Против выступили градозащитники и активисты ОНФ.


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