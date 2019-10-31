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Фото: Pixabay.com
На рязанском складе во время сварочных работ погиб мужчина. Об этом
По данным следствия, в сентябре в складском комплексе в районе Южного промузла во время проведения электросварочных работ загорелась утеплительная пена. Рабочий по складу получил сильные ожоги. 29-летний мужчина скончался.
Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Они назначили экспертизы и допрашивают свидетелей.
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