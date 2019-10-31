На Рязанском приборном заводе провели интеллектуальный турнир «Эрудит»

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В АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ») прошел турнир «Эрудит». Участниками игры стали 15 команд от АО «ГРПЗ» и других промышленных предприятий города.
За два часа знатокам необходимо было ответить на 75 вопросов. Команды демонстрировали свои знания в разных областях: история, астрономия, кино, мода, география. По словам организаторов, иногда дать правильный ответ участникам помогала логика.
Турнир «Эрудит» проводится в АО «ГРПЗ» каждый сезон, четыре раза в год. Идея устраивать интеллектуальные состязания принадлежит активистам Молодежного центра завода. Первые игры прошли в 2017 году и получили положительные отзывы от молодых работников. С 2018 года к участию в «Эрудите» приглашают команды других промышленных предприятий Рязани.
Зампредседателя Молодежного центра АО «ГРПЗ», ведущий инженер по подготовке кадров Алина Гаркави рассказала, что каждый раз формат игры меняется.
«Спортивные версии интеллектуальных турниров по принципу „Что? Где? Когда?“ или „Своя игра“ популярны у людей разного возраста, — пояснила она. — Но мы стараемся поддерживать интерес, привнося в каждый сезон что-то новое. Например, устраиваем музыкальный „Эрудит“ или записываем видеовопросы. Отрадно, что желающих проверить свои знания всегда много».
Отмечается, что команды борются не только за звание «Самой умной». Трое победителей получают денежные премии. В конце года по итогам серии игр также определяют сильнейшие команды.
Осенний турнир «Эрудита» завершился победой знатоков АО «ГРПЗ», завоевавших все призовые места.
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