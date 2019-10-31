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15:51, 31 октября 2019 67
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На Куйбышевском шоссе закрыли подпольное казино

На Куйбышевском шоссе закрыли подпольное казино

Фото: УМВД по Рязанской области

На Куйбышевском шоссе закрыли подпольное казино. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В нежилом помещении нашли компьютеры, с помощью которого посетители могли делать ставки.

«Оперативники выявили, что помещение с игорными оборудованием защищено крепкой дверью и системой видеонаблюдения, — уточнили в пресс-службе. — Внутрь можно проникнуть только после звонка работнику „игорного клуба“ на известный лишь проверенным посетителям номер телефона».

Когда в игорный клуб зашли полицейские, там был клиент. Оперативники изъяли шесть комплектов компьютерного оборудования и аппаратуру для подключения к интернету.

Системные блоки отправили на экспертизу, которая установит — предназначалась ли техника для организации азартных игр.

Полицейские завели уголовное дело по статье 171.2 УК («Незаконная организация или проведение азартных игр»).


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