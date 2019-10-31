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Фото: УМВД по Рязанской области
На Куйбышевском шоссе закрыли подпольное казино. Об этом
В нежилом помещении нашли компьютеры, с помощью которого посетители могли делать ставки.
«Оперативники выявили, что помещение с игорными оборудованием защищено крепкой дверью и системой видеонаблюдения, — уточнили в пресс-службе. — Внутрь можно проникнуть только после звонка работнику „игорного клуба“ на известный лишь проверенным посетителям номер телефона».
Когда в игорный клуб зашли полицейские, там был клиент. Оперативники изъяли шесть комплектов компьютерного оборудования и аппаратуру для подключения к интернету.
Системные блоки отправили на экспертизу, которая установит — предназначалась ли техника для организации азартных игр.
Полицейские завели уголовное дело по статье 171.2 УК («Незаконная организация или проведение азартных игр»).
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.