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23:03, 31 октября 2019 123
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Мать убитого в детсаду сибирского мальчика рассказала подробности случившегося

Мать убитого в детсаду сибирского мальчика рассказала подробности случившегося

Мать убитого в детсаду Нарьян-Мара мальчика рассказала «МК» подробности случившегося. О трагедии она узнала через 20 минут.

По словам женщины, ее не пускали в помещение.

«Просто залетела в спальню, а он лежит весь в крови. Сказали, что поздно, — вспоминает мать погибшего. — Когда я пришла, всех детей уже вывели. Только мой ребенок лежал на полу, был закрыт одеялом. Вся подушка в крови. Одеяло окровавленное на другой кровати».

Она уточнила, что в момент убийства воспитатели пили чай в другой комнате.

«Я сама воспитательница, 17 лет трудовой стаж. И знаю, что с детей во время сна глаз нельзя спускать», — возмутилась женщина.

Сибирячка уточнила, что на территорию детсада можно попасть через три калитки. Когда она привела сына, охрана находилась около учреждения.

Напомним, в четверг, 31 октября, в Нарьян-Маре мужчина проник в детсад, когда там был «тихий час» и зарезал шестилетнего мальчика. 36-летний нападавший был пьян. Он состоит на учете в наркодиспансере. После задержания мужчина заявил, что прочитал в книге заклинание, которое обеспечивает «вечную и богатую жизнь», но чтобы оно сработало, надо убить ребенка.

Как выяснилось, что охранник детского сада дистанционно открыл дверь постороннему человеку.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».


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