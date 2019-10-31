Мать убитого в детсаду сибирского мальчика рассказала подробности случившегося

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Мать убитого в детсаду Нарьян-Мара мальчика рассказала «
По словам женщины, ее не пускали в помещение.
«Просто залетела в спальню, а он лежит весь в крови. Сказали, что поздно, — вспоминает мать погибшего. — Когда я пришла, всех детей уже вывели. Только мой ребенок лежал на полу, был закрыт одеялом. Вся подушка в крови. Одеяло окровавленное на другой кровати».
Она уточнила, что в момент убийства воспитатели пили чай в другой комнате.
«Я сама воспитательница, 17 лет трудовой стаж. И знаю, что с детей во время сна глаз нельзя спускать», — возмутилась женщина.
Сибирячка уточнила, что на территорию детсада можно попасть через три калитки. Когда она привела сына, охрана находилась около учреждения.
Напомним, в четверг, 31 октября, в Нарьян-Маре мужчина проник в детсад, когда там был «тихий час» и
Как выяснилось, что охранник детского сада дистанционно открыл дверь постороннему человеку.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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