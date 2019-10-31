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10:03, 31 октября 2019 216
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Ко Дню народного единства по Рязани проедет «Читающий троллейбус»

Ко Дню народного единства по Рязани проедет «Читающий троллейбус»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 1 ноября, по Рязани проедет «Читающий троллейбус». Акцию приурочат ко Дню народного единства, сообщили в областной библиотеке имени Горького.

Троллейбус будет ездить по маршруту №10. Пассажирам расскажут о живущих на территории области народах и их легендах. Все смогут прочитать стихотворения и поздравить горожан с праздником.

«В Рязанской области проживает 11 наиболее многочисленных национальностей, численность населения которых превышает 1000 человек: русские, украинцы, мордва, армяне, татары, азербайджанцы, узбеки, цыгане, белорусы, таджики и немцы», — уточнили в библиотеке.

Проезд бесплатный. Троллейбус поедет в 11:00 от площади Ленина.

Акция продлится до 14:00. Отмечается, что ее организуют в третий раз.


© RZN.info

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