Ко Дню народного единства по Рязани проедет «Читающий троллейбус»

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В пятницу, 1 ноября, по Рязани проедет «Читающий троллейбус». Акцию приурочат ко Дню народного единства, сообщили в областной библиотеке имени Горького.
Троллейбус будет ездить по маршруту №10. Пассажирам расскажут о живущих на территории области народах и их легендах. Все смогут прочитать стихотворения и поздравить горожан с праздником.
«В Рязанской области проживает 11 наиболее многочисленных национальностей, численность населения которых превышает 1000 человек: русские, украинцы, мордва, армяне, татары, азербайджанцы, узбеки, цыгане, белорусы, таджики и немцы», — уточнили в библиотеке.
Проезд бесплатный. Троллейбус поедет в 11:00 от площади Ленина.
Акция продлится до 14:00. Отмечается, что ее
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