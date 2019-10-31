Гордума одобрила строительство между площадью Победы и вокзалом «Рязань-1»

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В четверг, 31 октября, депутаты изменили Генплан в границах Малого шоссе, Кооперативного переулка и Цветного бульвара. На территории площадью 2791 кв м
Для этого один участок просят перевести в единую общественно-жилую зону, другой — в зону застройки многоэтажками.
Сейчас на участке располагаются несколько ветхих домов.
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