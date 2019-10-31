Электронные ПТС и микрокредиты. Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

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С ноября 2019 года в России вступают в силу ряд законодательных изменений. Обзор нововведений опубликовали «
С 1 ноября вступит в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента сети в случае возможных угроз или других нештатных ситуаций.
С начала ноября икрокредитным финансовым организациям официально запретят выдавать займы под залог жилплощади. Нельзя будет также рассматривать в качестве залога доли в общем имуществе или в долевом строительстве.
По данным СМИ, поводом для введения запрета стали участившиеся случаи так называемого жилищного рейдерства, при которых люди лишались единственного жилья из-за небольших задолженностей.
Турагентства с начала месяца больше не смогут организовывать паломнические поездки и туры. В стране вступит в силу пакет поправок, по которым эти функции передаются исключительно религиозным организациям.
Поправки были приняты в июле 2019-го, они касаются закона о туристской деятельности и закона о свободе совести и религиозных организациях.
Установка тахографов на грузовых автомобилях с ноября станет обязательной, в том числе и для физических лиц, если масса эксплуатируемого автомобиля превышает 3,5 т. Ранее уже вступили в силу аналогичные требования для юрлиц — закон был принят осенью 2018-го.
Обойтись без заполнения бланков при оформлении легких ДТП с 1 ноября смогут автомобилисты Москвы, Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей.
Кроме того, с 1 ноября в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортного средства (ПТС) — теперь документ будет существовать только в электронном виде.
Нововведение касается в первую очередь новых автомобилей — менять ранее выданные бумажные документы на машину владельцам не потребуется.
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.