Депутаты перенесли обсуждение вопроса о строительстве школы в Лесопарке

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Депутаты решили перенести обсуждение вопроса о строительстве школы в Лесопарке. В четверг, 31 октября, с таким предложением выступил председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Сергей Дейнего и его поддержали.
Напомним, накануне вопрос обсуждался с участием представителей мэрии, гордумы и общественности.
Ранее мэрия
Для этого участок площадью 2,7 га планировали перевести из лесной зоны в зону для строительства школ.
Против выступили
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