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10:26, 31 октября 2019 249
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Депутаты перенесли обсуждение вопроса о строительстве школы в Лесопарке

Депутаты перенесли обсуждение вопроса о строительстве школы в Лесопарке

Депутаты решили перенести обсуждение вопроса о строительстве школы в Лесопарке. В четверг, 31 октября, с таким предложением выступил председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Сергей Дейнего и его поддержали.

Напомним, накануне вопрос обсуждался с участием представителей мэрии, гордумы и общественности.

Ранее мэрия отказалась от возведения школы на месте ручья Быстрец и вернулась к идее строительства в Лесопарке.

Для этого участок площадью 2,7 га планировали перевести из лесной зоны в зону для строительства школ.

Против выступили градозащитники и активисты ОНФ.


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