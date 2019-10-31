Бывшего мера Рязани наказали за недостоверные сведения о доходах

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Бывшего мера Рязани, депутата гордумы Олега Шишова наказали за недостоверные сведения о доходах.
В четверг, 31 октября, на заседании Шишову вынесли предупреждение.
По его словам, в декларации о доходах он неверно указал год выпуска машины.
Напомним, Шишов
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