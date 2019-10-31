А что в кино? «Семейка Аддамс», «Терминатор: Темные судьбы» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша
В канун Хэллоуина одной из самых главных премьер можно назвать мультфильм «Семейка Аддамс». Также среди новинок «Терминатор: Темные судьбы», продюсером которого выступил Джеймс Кэмерон, фильм «Верность» — участник программы «Кинотавра-2019», «Робо» Сарика Андреасяна и исторические драмы «Француз» и «Ленин. Неизбежность».
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Компания «Русская кожа» запустила кожевенный завод в Алтайском крае. Цель проекта — освоить сибирский рынок кожевенного сырья и создать плацдарм для экспансии в Юго-Восточную Азию.