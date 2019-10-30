Жители Борок до вечера остались без холодной воды

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Утром в среду, 30 октября, в Борках отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за аварии на водопроводе до 20:00 воды не будет на улицах 9-й район, 10-й район и 12-й район.
Напомним, холодную воду также
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