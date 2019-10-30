В выходные изменится график работы рязанской почты

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«Почта России» рассказала, как будут работать рязанские отделения 3 и 4 ноября. График изменится из-за того, что понедельник объявлен выходным днем.
3 ноября почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением на один час. Посетить главный почтамт (улица Почтовая, 49) рязанцы смогут с 9:00 до 17:00.
4 ноября жителям области не будут доставлять письма, посылки и корреспонденцию.
Во вторник, 5 ноября, работа отделений возобновится в обычном режиме.
Отмечается, что для сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.
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