В Свердловской области поезд перерезал пополам девочку

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Фото: Pixabay.com
В городе Красноуфимске Свердловской области поезд сбил двух девочек. Одна погибла на месте, вторая — в больнице, передает
Этот случай произошел во вторник, 29 октября, в 17:30 (по московскому времени). В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что подростки переходили дорогу в неположенном месте. Грузовой поезд перерезал пополам 13-летнюю девочку, 14-летнюю пострадавшую госпитализировали, но медики не могли спасти ее.
Прокуратура начала проверку.
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Компания «Русская кожа» запустила кожевенный завод в Алтайском крае. Цель проекта — освоить сибирский рынок кожевенного сырья и создать плацдарм для экспансии в Юго-Восточную Азию.