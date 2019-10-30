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12:24, 30 октября 2019 90
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В Свердловской области поезд перерезал пополам девочку

В Свердловской области поезд перерезал пополам девочку

Фото: Pixabay.com

В городе Красноуфимске Свердловской области поезд сбил двух девочек. Одна погибла на месте, вторая — в больнице, передает РИА Новости.

Этот случай произошел во вторник, 29 октября, в 17:30 (по московскому времени). В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что подростки переходили дорогу в неположенном месте. Грузовой поезд перерезал пополам 13-летнюю девочку, 14-летнюю пострадавшую госпитализировали, но медики не могли спасти ее.

Прокуратура начала проверку.


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