В шоу на Первом канале переодели рязанскую учительницу

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В шоу «Модный приговор» на Первом канале поучаствовала 45-летняя учительница Татьяна Ермакова из села Грязное Рязанской области. Программа вышла в эфир в среду, 30 октября.
Рязанка приехала на шоу вместе с мужем Анатолием, который раскритиковал ее внешний вид. Мужчина заявил, что ему не нравится, как она одевается.
«Скромно одевается. Постоянно говорит: „Дом, работа, огород, дети“. Посмотреть не на что. Порой бывает даже обидно», — сказал супруг рязанки.
Эксперты подобрали женщине новый образ. Одним из нарядов стало платье ярко-красного цвета и туфли на шпильке.
«Я надеюсь, что руководство Рязанской области, увидев сейчас эту женщину, сделают так, чтобы дороги не только в Рязани, но и в селе Грязное Рязанской области были такими, чтобы женщины могли пройтись в красивом платье, в красивых шпильках у себя дома», — сделала вывод ведущая Эвелина Хромченко.
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