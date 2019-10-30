В Шиловском медцентре установили аппарат УЗИ за восемь миллионов

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В Шиловский медцентр установили новый аппарат УЗИ за 8,3 миллиона. Средства на его покупку выделили из областного бюджета, сообщил
По словам заместителя главврача Наталии Желачевой, с помощью современной цифровой системы возможно сделать новый метод обследования — денситометрию. «Он позволяет определять плотность костной ткани, что очень важно для выявления остеопороза, профилактики сложных переломов, в том числе шейки бедра», — отметила она.
Ранее таких исследований в медцентре не проводилось, жители обращались в региональные клиники. Теперь по направлению врачей обследование будет проходить бесплатно.
Кроме того, Шиловский ММЦ получил специальную мебель и кровати, инвалидные коляски, современные противопролежневые матрасы, ингаляторы, подъемник для больных, ходунки, аппарат для искусственной вентиляции легких, кислородный концентратор.
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