В Сасове до смерти избили 43-летнего мужчину

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В Сасовском районе возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила
Тело нашли в одном из домов во вторник, 29 октября.
Следователи по «горячим следам» задержали подозреваемых в преступлении. Ими оказались местные жители 1988 и 1989 годов рождения, один из которых ранее судим.
По данным следствия, накануне вечером потерпевший в одном из домов в Сасове в компании знакомых распивал спиртное.
Между мужчинами произошла ссора. Двое из них начали избивать потерпевшего. От полученных травм он через некоторое время скончался, а подозреваемые скрылись.
Следователь-криминалист и эксперт нашли и изъяли следы преступления, «имеющие важное доказательственное значение по уголовному делу».
«Совокупность собранных на первоначальном этапе расследования доказательств позволила изобличить подозреваемых в совершении данного преступления», — отметили в сообщении пресс-службы.
Уголовное дело возбудили по части 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Расследование продолжается, в ближайшее время рассмотрят выберут меру рассмотрят вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
Ранее «ВКонтакте» появилась информация, что тело мужчины сбросили в канаву, его заметил местный житель, вышедший покурить на балкон.
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