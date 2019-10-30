Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:32, 30 октября 2019 340
 0    0

В Сасове до смерти избили 43-летнего мужчину

В Сасове до смерти избили 43-летнего мужчину

В Сасовском районе возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Тело нашли в одном из домов во вторник, 29 октября.

Следователи по «горячим следам» задержали подозреваемых в преступлении. Ими оказались местные жители 1988 и 1989 годов рождения, один из которых ранее судим.

По данным следствия, накануне вечером потерпевший в одном из домов в Сасове в компании знакомых распивал спиртное.

Между мужчинами произошла ссора. Двое из них начали избивать потерпевшего. От полученных травм он через некоторое время скончался, а подозреваемые скрылись.

Следователь-криминалист и эксперт нашли и изъяли следы преступления, «имеющие важное доказательственное значение по уголовному делу».

«Совокупность собранных на первоначальном этапе расследования доказательств позволила изобличить подозреваемых в совершении данного преступления», — отметили в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело возбудили по части 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Расследование продолжается, в ближайшее время рассмотрят выберут меру рассмотрят вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Ранее «ВКонтакте» появилась информация, что тело мужчины сбросили в канаву, его заметил местный житель, вышедший покурить на балкон.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 5 436
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 7 125
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 5 905
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
8:39, 24 октября 2019 2 893
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
15:06, 22 октября 2019 2 620
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум