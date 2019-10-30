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8:44, 30 октября 2019 267
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В Рязанской области создали новый кластер

В Рязанской области создали новый кластер

В Рязанской области создали кластер электронных приборов и оптоэлектроники. Об этом передает ТАСС.

Соглашение о создании кластера «Электронные приборы и оптоэлектроника» подписали фонд развития промышленности Рязанской области и 18 предприятий.

Как сообщил ТАСС министр промышленности и экономического развития региона Андрей Ворфоломеев, кластер планируют включить в реестр Минпромторга России, чтобы его участники получали дополнительные льготы.

«Наш Центр кластерного развития сейчас занимается подготовкой документов», — сказал Ворфоломеев.

Он пояснил, что в кластер вошли крупные предприятия, работающие с государственным оборонным заказом (Рязанский приборный завод, Рязанский радиозавод, Рязанский завод металлокерамических приборов, «Плазма») и представители среднего и малого бизнеса.

Ведущим вузом кластера стал Рязанский радиоуниверситет. Там со следующего года откроют набор по специальности «Электронные и оптоэлектронные приборы специального назначения».

До включения в федеральный реестр участники кластера смогут воспользоваться региональными мерами поддержки, предусматривающими продвижение продукции совместного производства, а также повышение квалификации сотрудников предприятий.

Отметим, в Рязанской области уже работают станкоинструментальный кластер и инженерно-производственный кластер детских и потребительских товаров, вошедший в реестр Минпромторга России.


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