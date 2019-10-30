В Рязанской области создали новый кластер

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанской области создали кластер электронных приборов и оптоэлектроники. Об этом передает
Соглашение о создании кластера «Электронные приборы и оптоэлектроника» подписали фонд развития промышленности Рязанской области и 18 предприятий.
Как сообщил ТАСС
«Наш Центр кластерного развития сейчас занимается подготовкой документов», — сказал Ворфоломеев.
Он пояснил, что в кластер вошли крупные предприятия, работающие с государственным оборонным заказом (Рязанский приборный завод, Рязанский радиозавод, Рязанский завод металлокерамических приборов, «Плазма») и представители среднего и малого бизнеса.
Ведущим вузом кластера стал Рязанский радиоуниверситет. Там со следующего года откроют набор по специальности «Электронные и оптоэлектронные приборы специального назначения».
До включения в федеральный реестр участники кластера смогут воспользоваться региональными мерами поддержки, предусматривающими продвижение продукции совместного производства, а также повышение квалификации сотрудников предприятий.
Отметим, в Рязанской области уже работают станкоинструментальный кластер и инженерно-производственный кластер детских и потребительских товаров, вошедший в реестр Минпромторга России.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанская область попала в рейтинг регионов с самыми плохими дорогами
|
cледующая новость →В Песочне возобновили подачу холодной воды
5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.