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В Рязани спортивную школу «Комета» переведут на баланс области. Об этом в среду, 30 октября, сообщила директор учреждения Ольга Гаврилова.
По ее словам, учреждение продолжит располагаться на старом месте.
Ранее мэрия опубликовала постановление о ликвидации спортивной школы олимпийского резерва «Комета». Это потребуется для перевода в область.
Отметим, что «Комета» специализируется на дзюдо и самбо. Ее воспитанником является бронзовый призер XXX Олимпийских игр в Лондоне Иван Нифонтов.
Фото СДЮСШОР «
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