В Рязани создали кластер «Электронные приборы и оптоэлектроника»

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В Рязанской области создали кластер «Электронные приборы и оптоэлектроника». Об этом стало известно во вторник, 29 октября.
В кластер вошли 18 крупных промышленных предприятий региона, работающих с гособоронзаказом, в том числе научно-производственное предприятие «АЛЕКСАНДР».
Его директор Сергей Семенов заявил, что основополагающая идея компании — это непрерывное развитие.
«С момента создания в 2003 году пройден огромный путь. Компания „АЛЕКСАНДР“ является лидером по поставкам оптики, точной механики, электроники для нужд министерства обороны, Роскосмоса, спецслужб. Мы создали предприятия в четырех регионах России, которые, кооперируясь между собой, выполняют задачи гособоронзаказа. Конструкторское бюро нашего предприятия будет разрабатывать и создавать самые современные оптоэлектронные изделия, — рассказал Семенов. — При этом философия непрерывного развития диктует более широкие связи и взаимодействие с другими участниками рынка. Мы не можем ограничиваться только внутренней кооперацией. Создание в Рязанской области кластера „Электронные приборы и оптоэлектроника“ позволит развивать кооперационные связи на принципиально новом уровне. Считаю, что все его участники получат огромные дополнительные возможности, которые принесут пользу не только им, но и всему Рязанскому региону в целом».
Рязанский кластер «Электронные приборы и оптоэлектроника» создали в рамках реализации стратегии социально-экономического развития Рязанской области на период до 2030 года.
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