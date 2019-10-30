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10:14, 30 октября 2019 207
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В Песочне снова отключили холодную воду

В Песочне снова отключили холодную воду

Утром в среду, 30 октября, в Песочне снова отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Советской Армии дома 18, 20, 22, 24, 26, 28/7, 24 корпус 1 (школа №9), 20-а (детсад №130);
  • улица Новоселов, дома 8, 8-а, 10, 12, 14/16, 6-а (школа №31);
  • улица Зубковой, дом 6 корпус 1.

Напомним, из-за ремонта воду в Дашково-Песочне отключали 29 октября, ночью подачу возобновили.


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