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13:59, 30 октября 2019 108
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В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до -8 градусов

В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до -8 градусов

В ночь на четверг, 31 октября, в Рязанской области похолодает до -8 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 метров в секунду, ночью местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -8, -3 градуса, днем -5, 0 градусов.


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