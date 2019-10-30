В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до -8 градусов

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В ночь на четверг, 31 октября, в Рязанской области похолодает до -8 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков.
На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 метров в секунду, ночью местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -8, -3 градуса, днем -5, 0 градусов.
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