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Фото: Pixabay.com
В Москве водитель получил штрафы на миллион рублей. Он 403 раза нарушил правила дорожного движения, передает
В столичной Госавтоинспекции пояснили, что водитель ездил в машине с иностранными номерами. Штрафы ему выписали в октябре.
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