В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия

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В Войковском районе Москвы ученик принес в школу травматическое оружие и выстрелил в здании. Никто не пострадал, передает
Об инциденте стало известно только сейчас, хотя он произошел еще накануне.
Отмечается, что выстрел произошел внутри здания. Полиция изъяла травматический пистолет, принадлежащий отцу несовершеннолетнего, и составили в отношении владельца оружия «материалы по факту административного правонарушения».
Местное подразделение по делам несовершеннолетних проводит проверку.
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