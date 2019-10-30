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10:06, 30 октября 2019 188
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В мини-школах кардиодиспансера рязанцам расскажут о профилактике инсульта и подберут лечение

В мини-школах кардиодиспансера рязанцам расскажут о профилактике инсульта и подберут лечение

В рязанском кардиодиспансере открыли мини-школы по профилактике инсульта. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

По словам заведующего пятым кардиологическим отделением Сергея Загороднего, эта проблема актуальна. В числе факторов риска он назвал сопутствующие заболевания: фибрилляция предсердий, сахарный диабет, ожирение, пороки и опухоли сердца.

Загородний уточнил, что существует два метода предупреждения инсульта. Один из них лекарственный.

«Наша задача — объяснить пациентам важность антикоагулянтной терапии. Инсульт может быть ишемическим, тогда назначаются разжижающие препараты, и геморрагическим — тогда все силы направляются на нормализацию цифр артериального давления», — пояснил медик. Он добавил, что в мини-школах с каждым пациентом ведут индивидуальную работу.

«Мы объясняем, какие именно препараты жизненно важны для человека, что принимать их надо постоянно. Это имеет хороший эффект. Люди все больше осознают риски и стараются их избежать», — отметил заведующий отделением.

По его словам, также существует немедикаментозный метод профилактики — это борьба с гиподинамией, лишним весом, модификация режима питания, сна, отдыха, отказ от вредных привычек, обязательное соблюдение правил ЗОЖ.


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