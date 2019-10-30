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В октябре в Дубровичах отремонтировали дорогу. Об этом сообщил
Асфальт обновили на участке по улице Гагарина — Советской армии протяженностью около километра.
Работы провели за счет областной субсидии в рамках программы «Дорожное хозяйство и транспорт Рязанской области».
Фото с сайта Рязанского района
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Компания «Русская кожа» запустила кожевенный завод в Алтайском крае. Цель проекта — освоить сибирский рынок кожевенного сырья и создать плацдарм для экспансии в Юго-Восточную Азию.