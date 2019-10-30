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12:10, 30 октября 2019 188
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В центре Рязани закрыли подпольный игровой клуб

В центре Рязани закрыли подпольный игровой клуб

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани на улице Маяковского закрыли подпольный игровой клуб. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиции сообщили, что в нежилом доме на улице Маяковского установили аппараты для азартных игр.

Во время проверки выяснилось, что снаружи помещения нет вывески, вход с железной дверью оборудован системой наблюдения.

«Дверь всегда заперта и проникнуть внутрь можно только после звонка по секретному номеру телефона, известному лишь постоянным посетителям», — добавили в пресс-службе.

Правоохранителям удалось войти в помещение. По предварительной информации, в помещении дежурил оператор, который по звонку пускал посетителей, получал деньги и специальным ключом вводил данные о ставках в аппараты, на которых затем играли клиенты.

«Если посетитель выигрывал и хотел получить денежный выигрыш, то оператор считывал с аппарата электронным ключом размер выигрыша и выдавал наличность клиенту», — рассказали в полиции.

Аппараты изъяли и вывезли их на специальный склад.

«Электронное оборудование направят на экспертизу, которая установит, является ли данное оборудование игровым и предназначенным для организации азартных игр», — отметили в полиции.

Личность владельца помещения устанавливается. После экспертизы материалы направят в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 171.2 УК РФ («Незаконная организация или проведение азартных игр»).


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