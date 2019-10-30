Салон «Чанган Центр Лидер» предложил рязанцам новые автомобили

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Осенью этого года в Рязани открылся единственный в городе официальный дилер автомобилей Changan — дилерский центр «Чанган Центр Лидер», который располагается на Московском шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл».
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Посетив автосалон, рязанцы могут получить широкий спектр услуг:
Кроме того, на весь модельный ряд действует ставка от 0,1% по кредиту.
Получить более подробную информацию можно по телефонам +7 (4912) 503-403, +7 (4912) 502-550. Адрес автосалона: Рязань, Московское шоссе, 65 В.
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