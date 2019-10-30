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13:50, 30 октября 2019 140
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Рязанский митрополит рассказал о «страшной опасности» Хэллоуина

Рязанский митрополит рассказал о «страшной опасности» Хэллоуина

Фото: Pixabay.com

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал о «страшной опасности» празднования Хэллоуина. Его видеообращение записала епархиальная телестудия «Логосъ».

«С падением железного занавеса в жизнь нашей страны начали проникать новые слова, обычаи и порядки. Среди нововведений — празднование Хэллоуина. В переводе на русский — это канун праздника Всех святых, — пояснил митрополит. — У нас этот праздник отмечается ранним летом, в западной традиции — в разгар осени. Но самое главное не в непонятном для нас названии, которое не содержит ничего плохого, самое страшное в том наполнении, которое характерно для этого праздника».

Владыка пояснил, что люди наряжаются в нечисть— врагов бога.

«В содержании праздника дьявол, черти, ведьмы, лешие — все это безобидные существа, с которыми можно легко дружить, ничего страшного в этом нет. В этом заключается страшная ложь, которую пытаются посеять в наши души», — уверен он.

Митрополит Марк сравнил Хэллоуин с убийцей и насильником.

«Содержание этого псевдопраздника — разрушить наши представления о том, что дьявол и темная сила — убийца и насильник, который насилует нашу душу, имеет целью убить человека, но убить не только его тело, но и убить наши души, — рассуждает он. — Безобидный, на первый взгляд праздник имеет страшные последствия — разрушить наше традиционное сознание и образу человекоубийцы дать другой образ — образ веселого и дружелюбного существа».

По мнению владыки, в «этой подмене, в этой лжи заключается страшная опасность для жизни наших детей».


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