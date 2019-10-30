Рязанский митрополит рассказал о «страшной опасности» Хэллоуина

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Фото: Pixabay.com
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал о «страшной опасности» празднования Хэллоуина. Его видеообращение записала епархиальная телестудия «Логосъ».
«С падением железного занавеса в жизнь нашей страны начали проникать новые слова, обычаи и порядки. Среди нововведений — празднование Хэллоуина. В переводе на русский — это канун праздника Всех святых, — пояснил митрополит. — У нас этот праздник отмечается ранним летом, в западной традиции — в разгар осени. Но самое главное не в непонятном для нас названии, которое не содержит ничего плохого, самое страшное в том наполнении, которое характерно для этого праздника».
Владыка пояснил, что люди наряжаются в нечисть— врагов бога.
«В содержании праздника дьявол, черти, ведьмы, лешие — все это безобидные существа, с которыми можно легко дружить, ничего страшного в этом нет. В этом заключается страшная ложь, которую пытаются посеять в наши души», — уверен он.
Митрополит Марк сравнил Хэллоуин с убийцей и насильником.
«Содержание этого псевдопраздника — разрушить наши представления о том, что дьявол и темная сила — убийца и насильник, который насилует нашу душу, имеет целью убить человека, но убить не только его тело, но и убить наши души, — рассуждает он. — Безобидный, на первый взгляд праздник имеет страшные последствия — разрушить наше традиционное сознание и образу человекоубийцы дать другой образ — образ веселого и дружелюбного существа».
По мнению владыки, в «этой подмене, в этой лжи заключается страшная опасность для жизни наших детей».
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