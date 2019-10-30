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10:27, 30 октября 2019 147

Рязанский агроуниверситет признали лучшим вузом по организации практической подготовки в студотрядах

Рязанский агроуниверситет признали лучшим вузом по организации практической подготовки в студотрядах

В конце октября Рязанский агротехнологический университет имени Костычева стал участником слета студенческих специализированных отрядов вузов Минсельхоза России. В этом году площадкой для подведения итогов деятельности отрядов стал Воронежский аграрный университет имени Императора Петра I.

На слет прибыли 215 студентов из 43 аграрных вузов России. РГАТУ представлял начальник штаба ССО Станислав Крыгин.

Гендиректор Ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовства Виктор Бердышев поблагодарил ректоров вузов за поддержку студенческих трудовых отрядов.

Рязанский агроуниверситет стал обладателем двух наград. Диплом I степени присудили штабу ССО РГАТУ в номинации «Лучший гимн», диплом II степени вуз получил в номинации «Лучшее высшее учебное заведение по организации практической подготовки в студенческих отрядах».


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