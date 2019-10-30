Рязанский агроуниверситет признали лучшим вузом по организации практической подготовки в студотрядах

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В конце октября Рязанский агротехнологический университет имени Костычева стал участником слета студенческих специализированных отрядов вузов Минсельхоза России. В этом году площадкой для подведения итогов деятельности отрядов стал Воронежский аграрный университет имени Императора Петра I.
На слет прибыли 215 студентов из 43 аграрных вузов России. РГАТУ представлял начальник штаба ССО Станислав Крыгин.
Гендиректор Ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовства Виктор Бердышев поблагодарил ректоров вузов за поддержку студенческих трудовых отрядов.
Рязанский агроуниверситет стал обладателем двух наград. Диплом I степени присудили штабу ССО РГАТУ в номинации «Лучший гимн», диплом II степени вуз получил в номинации «Лучшее высшее учебное заведение по организации практической подготовки в студенческих отрядах».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНиколай Любимов потерял две позиции в национальном рейтинге губернаторов
|
cледующая новость →В шоу на Первом канале переодели рязанскую учительницу
5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.