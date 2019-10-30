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После долгого перерыва в Рязани выступит певец и композитор Павел Кашин. Его концерт пройдет 10 ноября в «Старом парке».
Слушателям Кашин известен по песням из 90-х: «Город», «Гномики», «Барышня».
Зрители увидят полный состав группы у услышат ее новый альбом.
Билеты можно купить на
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Компания «Русская кожа» запустила кожевенный завод в Алтайском крае. Цель проекта — освоить сибирский рынок кожевенного сырья и создать плацдарм для экспансии в Юго-Восточную Азию.