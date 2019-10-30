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13:34, 30 октября 2019 116
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«Почта России» предложила юным рязанцам украсить новогодние открытки

«Почта России» предложила юным рязанцам украсить новогодние открытки

«Почта России» проводит конкурс детских рисунков «Елка победы». Работы победителей украсят эксклюзивные новогодние открытки, которые выпустят ограниченным тиражом.

Участниками могут стать школьники от 7 до 17 лет. Их рисунки должны передавать атмосферу того времени.

«Работы могут быть созданы на основе рассказов родных или по фотографиям из семейного архива. Если это семейная история, то к рисунку можно приложить рассказ», — уточнили организаторы.

Художников разделят на возрастные категории: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой группе выберут трех победителей.

Работы принимают с 10 октября по 10 ноября. Финалистов конкурса объявят в начала декабря 2019 года.


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