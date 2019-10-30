«Почта России» предложила юным рязанцам украсить новогодние открытки

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«Почта России» проводит конкурс детских рисунков «Елка победы». Работы победителей украсят эксклюзивные новогодние открытки, которые выпустят ограниченным тиражом.
Участниками могут стать школьники от 7 до 17 лет. Их рисунки должны передавать атмосферу того времени.
«Работы могут быть созданы на основе рассказов родных или по фотографиям из семейного архива. Если это семейная история, то к рисунку можно приложить рассказ», — уточнили организаторы.
Художников разделят на возрастные категории: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой группе выберут трех победителей.
Работы принимают с 10 октября по 10 ноября. Финалистов конкурса объявят в начала декабря 2019 года.
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