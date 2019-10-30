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Фото: Pixabay.com
Пенсии россиян вырастут на 18% за три года. Об этом заявил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов, передает
Госдума в первом чтении приняла бюджет Пенсионного фонда.
«Там заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции все годы», — уточнил Дроздов.
Согласно документу, в 2020 бюджет будет дефицитным на 118,4 миллиарда рублей, в 2021 — на 28,5 миллиарда, в 2022 году ожидается профицит в объеме 18,5 миллиарда рублей.
Как ожидается, из федерального бюджета ПФР в виде трансфертов получит: в 2020 году 3,239 триллиона рублей, в 2021 году — 3,216 триллиона рублей, в 2022 году — 3,191 триллиона рублей.
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