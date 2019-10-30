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14:29, 30 октября 2019 45
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Пенсии россиян вырастут на 18% за три года — глава ПФР

Пенсии россиян вырастут на 18% за три года — глава ПФР

Фото: Pixabay.com

Пенсии россиян вырастут на 18% за три года. Об этом заявил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов, передает РИА Новости.

Госдума в первом чтении приняла бюджет Пенсионного фонда.

«Там заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции все годы», — уточнил Дроздов.

Согласно документу, в 2020 бюджет будет дефицитным на 118,4 миллиарда рублей, в 2021 — на 28,5 миллиарда, в 2022 году ожидается профицит в объеме 18,5 миллиарда рублей.

Как ожидается, из федерального бюджета ПФР в виде трансфертов получит: в 2020 году 3,239 триллиона рублей, в 2021 году — 3,216 триллиона рублей, в 2022 году — 3,191 триллиона рублей.


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