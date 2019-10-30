Неосторожное обращение с огнем стало причиной половины осенних пожаров в Рязани

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Неосторожное обращение с огнем стало причиной 422 пожаров, произошедших в Рязанской области с 1 сентября по 27 октября. Это 46% от общего числа возгораний за этот период, сообщил начальник регионального ГУ МЧС Сергей Филиппов на совещании с главами муниципалитетов.
По его словам, 7% приходится на электротехнические причины, еще 5 — на нарушение правил использования печей.
Всего за два месяца зарегистрировали 525 пожаров, в которых пострадали 12 и погибли 14 человек. Отдельно Филиппов выделил трагедию в Шиловском районе, где
Он обратился к представителям органов местного самоуправления с просьбой усилить профилактическую работу и работу с людьми, нуждающимися в особом внимании.
Первый зампред правительства области Анна Рослякова, в свою очередь, напомнила о соблюдении правил опашки населенных пунктов, примыкающих к лесу.
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