Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:16, 30 октября 2019 258
 0    0

Неосторожное обращение с огнем стало причиной половины осенних пожаров в Рязани

Неосторожное обращение с огнем стало причиной половины осенних пожаров в Рязани

Неосторожное обращение с огнем стало причиной 422 пожаров, произошедших в Рязанской области с 1 сентября по 27 октября. Это 46% от общего числа возгораний за этот период, сообщил начальник регионального ГУ МЧС Сергей Филиппов на совещании с главами муниципалитетов.

По его словам, 7% приходится на электротехнические причины, еще 5 — на нарушение правил использования печей.

Всего за два месяца зарегистрировали 525 пожаров, в которых пострадали 12 и погибли 14 человек. Отдельно Филиппов выделил трагедию в Шиловском районе, где заживо сгорели трое маленьких детей.

Он обратился к представителям органов местного самоуправления с просьбой усилить профилактическую работу и работу с людьми, нуждающимися в особом внимании.

Первый зампред правительства области Анна Рослякова, в свою очередь, напомнила о соблюдении правил опашки населенных пунктов, примыкающих к лесу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 5 485
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 7 152
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 5 934
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
8:39, 24 октября 2019 2 914
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
15:06, 22 октября 2019 2 649
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум