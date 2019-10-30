На Восточной окружной столкнулись «Хендэ» и «Форд», пострадал четырехлетний ребенок

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Фото: УМВД по Рязанской области
Во вторник, 29 октября, при столкновении Hyundai Solaris и Ford Mondeo на Восточной окружной пострадал четырехлетний ребенок. Об этом сообщила
ДТП произошло около 17:55 у дома №2 В. По предварительной информации, 34-летний рязанец на Hyundai Solaris столкнулся в попутном направлении с Ford Mondeo, за рулем которого был 48-летний водитель.
Четырехлетнего ребенка, получившего травмы, доставили в больницу. После оказания медпомощи его отпустили домой.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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