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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
На Рязанскую область надвигается метель. Метеопредупреждение
По данным синоптиков, в ближайший час ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Непогода продержится до конца суток и ночь 31 октября.
Кроме того, рязанцев предупредили о заморозках и гололедице.
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