На конкурс «Лидеры России» заявилось рекордное число представителей «Россетей»

В 2019 году в конкурсе «Лидеры России» от группы компаний «Россети» участвуют 3 700 сотрудников. Это рекордное число, в прошлом году регистрацию прошли чуть более 100 человек. Теперь заявки подали почти 11% руководящего состава холдинга, сообщили в пресс-службе компании.

«Подобный беспрецедентный рост интереса к проекту обусловлен в том числе тем, что работники „Россетей“ — участники и победители конкурса „Лидеры России“ прошлого года — получили карьерные продвижения и заняли руководящие должности в структуре холдинга», — отметили энергетики.

По их словам, дополнительным эффективным стимулом для персонала активно подавать заявки стал всероссийский конкурс «Лидеры энергетики», проведенный «Россетями» в августе 2019 года.

«Проект стал первой отраслевой проекцией конкурса „Лидеры России“. Организованный по схожим принципам отбора и с аналогичными критериям оценки совместно с АНО „Россия — страна возможностей“, конкурс „Лидеры энергетики“ привлек внимание не только сотрудников компании, но и работников сторонних электросетевых предприятий — было подано около 2 000 заявок на участие. 102 победителя, определившихся на финальном этапе, вошли в „золотой“ кадровый резерв группы. Несмотря на то, что итоги конкурса подведены только в августе этого года, уже принят ряд решений по назначению победителей на вышестоящие должности», — говорится в сообщении.

«Наши сотрудники и потенциальные соискатели видят, что в группе компаний „Россети“ активно заработали социальные лифты, а это повышает доверие к нам как к работодателю. „Россети“ — это компания, которая выполняет обещания и в которой можно делать карьеру. Конкурс „Лидеры России“, а также наш отраслевой проект — „Лидеры энергетики“ — являются большим подспорьем для того, чтобы лишний раз оценить и развить свой потенциал. Даже если вы не станете победителем, участие в конкурсах такого масштаба — отличный шанс проявить себя», — отметил гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский.

«Россети» — партнер конкурса «Лидеры России» с 2018 года. Гендиректор компании Павел Ливинский — наставник конкурса.