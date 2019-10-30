Минприроды прокомментировало вырубку леса на территории памятника природы в Михайловском районе

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Минприроды Рязанской области прокомментировало
Общий объем вырубки — 1238 кубометров.
Арендатором данного лесного участка является «Рязанская лесозаготовительная компания».
В министерстве пояснили, что «Завидовский долинный комплекс» в том числе включает в себя площадь лесного квартала №15, общей площадью 44 гектара, Михайловского участкового лесничества, и не включает иные лесные кварталы, расположенные в непосредственной близости от него.
В сообщении также отметили, что рубка в квартале №14 «не противоречит проекту освоения лесов и лесохозяйственному регламенту „Рязанского лесничества“, правовому режиму использования охраны, защиты, воспроизводства и соответствующей категории защитности этого лесного участка».
Напомним, ранее о рубке деревьев на территории памятника природы
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