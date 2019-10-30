Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:12, 30 октября 2019 194
 0    0

Минприроды прокомментировало вырубку леса на территории памятника природы в Михайловском районе

Минприроды прокомментировало вырубку леса на территории памятника природы в Михайловском районе

Минприроды Рязанской области прокомментировало вырубку леса на территории памятника природы регионального значения «Завидовского долинного комплекса» в Михайловском районе. В ответ на официальный запрос RZN.info в ведомстве сообщили, что вырубка деревьев, в частности дуба низкоствольного, ведется в границах лесного участка, территориально расположенного в квартале №14, в соответствии с лесной декларацией.

Общий объем вырубки — 1238 кубометров.

Арендатором данного лесного участка является «Рязанская лесозаготовительная компания».

В министерстве пояснили, что «Завидовский долинный комплекс» в том числе включает в себя площадь лесного квартала №15, общей площадью 44 гектара, Михайловского участкового лесничества, и не включает иные лесные кварталы, расположенные в непосредственной близости от него.

В сообщении также отметили, что рубка в квартале №14 «не противоречит проекту освоения лесов и лесохозяйственному регламенту „Рязанского лесничества“, правовому режиму использования охраны, защиты, воспроизводства и соответствующей категории защитности этого лесного участка».

Напомним, ранее о рубке деревьев на территории памятника природы сообщили в соцсетях.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Русская кожа прирастет Азией

Русская кожа прирастет Азией

Компания «Русская кожа» запустила кожевенный завод в Алтайском крае. Цель проекта — освоить сибирский рынок кожевенного сырья и создать плацдарм для экспансии в Юго-Восточную Азию.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 5 556
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 7 201
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 5 977
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
8:39, 24 октября 2019 2 957
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
15:06, 22 октября 2019 2 696
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум