Мэрия подготовила проект реконструкции перекрестка около «Глобуса»

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Мэрия подготовила проект расширения перекрестка около «Глобуса». В среду, 30 октября, мэрия официально опубликовала постановление о подготовке документации по реконструкции участков автомобильных дорог по Касимовскому шоссе и улице Советской Армии.
В ближайшее время планируется проведение публичных слушаний.
Напомним, мэрия
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