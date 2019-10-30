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12:56, 30 октября 2019 468
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К рязанской деревне вышло стадо кабанов

К рязанской деревне вышло стадо кабанов

К рязанской деревне вышло стадо кабанов. Диких животных сняли на видео у поселка Требухино в среду, 20 октября.

На ролике видно, что к домам подошли более десятка кабанов.

Напомним, накануне в Канищеве заметили оленя.

Видео из группы «RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ«​


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