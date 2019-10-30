Еще одну школу в Кальном планируют построить на месте интерната

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Сначала интернат намерены снести и перевести учащихся в другое место, а на участке планируют возвести школу на 1500 мест.
Пронина отметила, что учреждение курируется областным министерством, поэтому в перспективе проект намерены реализовать через пять лет.
И.о. архитектора Рязани Роман Шашкин подчеркнул, что еще один участок под школу рассматривается между школой №73 и Муромском шоссе.
«Там территории находятся в частной собственности и областное правительство ведет переговоры об их выкупе», — отметил Шашкин.
Также он прокомментировал предлагаемый обществнниками
Шашкин подчеркнул, что перенос учреждения в другое место обойдется в миллиард.
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