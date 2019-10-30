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12:38, 30 октября 2019 112
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Еще одну школу в Кальном планируют построить на месте интерната

Еще одну школу в Кальном планируют построить на месте интерната

Еще одну школу в Кальном планируют построить на месте школы-интерната для детей с ограниченными возможностями на улице Макаренко. Об этом в среду, 30 октября, на комитете гордумы сообщила и.о. начальника управления образования и молодежной политики Екатерина Пронина.

Сначала интернат намерены снести и перевести учащихся в другое место, а на участке планируют возвести школу на 1500 мест.

Пронина отметила, что учреждение курируется областным министерством, поэтому в перспективе проект намерены реализовать через пять лет.

И.о. архитектора Рязани Роман Шашкин подчеркнул, что еще один участок под школу рассматривается между школой №73 и Муромском шоссе.

«Там территории находятся в частной собственности и областное правительство ведет переговоры об их выкупе», — отметил Шашкин.

Также он прокомментировал предлагаемый обществнниками снос «Водоканала» и строительство на его месте школы.

Шашкин подчеркнул, что перенос учреждения в другое место обойдется в миллиард.

Фото Wikimapia.org


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