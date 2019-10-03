«Зеленый сад» вручил подарки рязанцам, победившим в розыгрыше призов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В сентябре в Группе компаний «Зеленый сад» подвели итоги очередного розыгрыша призов. На этот раз в нем участвовали рязанцы, имеющие двоих и более детей, один из которых младше полутора лет.
Среди родителей, зарегистрировавшихся на сайте и заполнивших форму, разыграли детское автомобильное кресло Capella, детский автомобиль AUDI и детскую коляску CBS.
Победители получили призы от организаторов в центральном офисе Группы компаний «Зеленый сад» на Солотчинском шоссе, 2.
Обладателями подарков для детей стали:
«
Фото Группы компаний «Зеленый сад»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТри с половиной тысячи рязанских студентов сделали зарядку
|
cледующая новость →Руководителя транспортной организации в Рыбном осудят за взятку
Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.