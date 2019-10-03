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13:29, 3 октября 2019 79

«Зеленый сад» вручил подарки рязанцам, победившим в розыгрыше призов

«Зеленый сад» вручил подарки рязанцам, победившим в розыгрыше призов

В сентябре в Группе компаний «Зеленый сад» подвели итоги очередного розыгрыша призов. На этот раз в нем участвовали рязанцы, имеющие двоих и более детей, один из которых младше полутора лет.

Среди родителей, зарегистрировавшихся на сайте и заполнивших форму, разыграли детское автомобильное кресло Capella, детский автомобиль AUDI и детскую коляску CBS.

Победители получили призы от организаторов в центральном офисе Группы компаний «Зеленый сад» на Солотчинском шоссе, 2.

Обладателями подарков для детей стали:

  • Кристина Елисеева (1 место и приз — детская коляска CBS);
  • Алексей Юрьев (2 место и приз — детский автомобиль AUDI);
  • София Борзова (3 место и приз — детское автомобильное кресло Capella).

«Группа компаний „Зеленый сад“ поздравляет детей и их родителей с победой, желает им здоровья и успехов! „Зеленый сад“ будет всегда рад видеть всех маленьких и взрослых участников прошедшего розыгрыша призов и других конкурсов „Зеленого сада“ в качестве своих клиентов, партнеров и друзей!» — отметили в компании.

Фото Группы компаний «Зеленый сад»


© RZN.info

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