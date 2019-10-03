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Замглавы Шиловской администрации уличили в махинациях с недвижимостью, сообщил
По данным следствия, в ноябре 2018 года подозреваемая исполняла обязанности главы администрации на время его отсутствия. В этот период по просьбе последнего она заключила с ним договор соцнайма помещения, расположенного в Шилове.
При этом женщина знала об отсутствии законных оснований для предоставления жилого помещения у главы городского поселения. Она для получения «покровительства по службе» злоупотребила своими должностными полномочиями. На злоумышленницу завели уголовное дело.
Напомним, в феврале 2017 бывший глава администрации Шиловского поселения
В отношении экс-главы также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК.
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