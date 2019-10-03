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Фото: Pixabay.com
За неуплату штрафов рязанец получил 20 часов обязательных работ. Об этом сообщил
Известно, что мужчина совершил административное правонарушение по части 1. статьи 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение». Мужчине назначили штраф в размере 2 тысяч рублей.
Рязанец не уплатил штраф в срок, нарушив часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». После рассмотрения протокола, мужчине назначили наказание — 20 часов обязательных работы.
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