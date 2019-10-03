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10:36, 3 октября 2019 199
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За неуплату штрафов рязанец получил 20 часов обязательных работ

За неуплату штрафов рязанец получил 20 часов обязательных работ

Фото: Pixabay.com

За неуплату штрафов рязанец получил 20 часов обязательных работ. Об этом сообщил сайт регионального УФССП.

Известно, что мужчина совершил административное правонарушение по части 1. статьи 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение». Мужчине назначили штраф в размере 2 тысяч рублей.

Рязанец не уплатил штраф в срок, нарушив часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». После рассмотрения протокола, мужчине назначили наказание — 20 часов обязательных работы.


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