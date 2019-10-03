За неделю в Рязанской области подешевели картофель и морковь. Мониторинг цен

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За неделю, с 24 по 30 сентября, в Рязанской области подешевели картофель (на 3,9%) и морковь (на 3,1%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Кроме того, цены снизились на следующие продукты:
Повышение цен зафиксировали на гречневую крупу — на 1,4%, яйцо куриное — на 1,1%, рыбу мороженую — на 0,9%, баранину — на 0,7%, соль — на 0,5%, свинину — на 0,3%, муку пшеничную — на 0,2%, говядину, мясо кур, масло сливочное — на 0,1%.
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